10 Nisan Kara delik fotoğrafı nasıl NASA Avrupa Gözlemevi son dakika Kara delik nedir? Event Horizon Teleskopu görüntüleri 10.04.2019 16:28

ABD Ulusal Bilim Vakfı, bir kara deliğin çevresini gözlemleyen Event Horizon Teleskobu'nun elde ettiği çığır açıcı sonucu bugün yapılacak basın toplantısıyla duyuracaklarını açıklamıştı. National Science Foundation direktörü France Cordova açıklamanın kara delikler ile ilgili olacağını resmen duyurdu. EHT Direktörü Shep Doelman bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı. Peki 10 Nisan NASA son dakika kara delik fotoğrafı nasıl? Kara delik nedir? Event Horizon Teleskopu görüntüleri geldi mi?