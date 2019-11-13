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10 Kasım'da Atatürk'e secdeye her kesimden tepki geldi! İnceleme başlatıldı

13.11.2019 11:44

10 Kasım gösterilerinde kayda geçen görüntülerde çocukların Atatürk posteri önünde secde ettirilmesine her kesimden büyük tepki geldi. Skandal görüntülere inceleme başlatıldı. İşte o tepki çeken görüntüler...


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