10 Kasım gösterilerinde kayda geçen görüntülerde çocukların Atatürk posteri önünde secde ettirilmesine her kesimden büyük tepki geldi. Skandal görüntülere inceleme başlatıldı. İşte o tepki çeken görüntüler...
10 Kasım'da Atatürk'e secdeye her kesimden tepki geldi! İnceleme başlatıldı13.11.2019 11:44
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