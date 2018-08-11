10 Ağustos ABD ekonomi darbesine Fox'tan alkış! Fox Tv yayınlarında neyi amaçlıyor? 11 Ağustos 2018, Cumartesi

2007 yılından bu yana Türkiye’nin her önemli virajında düşmanlarla ile aynı safta yer alan ABD kökenli FOX TV, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırıda da yine Türkiye karşıtlarına alkış tuttu. Gezi kalkışması, 17/25 Aralık operasyonu ve 15 Temmuz darbe girişiminde hainlerle aynı safta yer alan FOX TV, FETÖ’nün medya imamı Ercan Gün’ü hala Haber Müdürü olarak künyesinde tutarak örgüte desteğini sürdürdü. Bugün ise döviz kuru üzerinden yürütülen ekonomi görünümlü siyasi operasyonun medya tetikçisi olarak yer alan Fatih Portakal ve Doğan Şentürk yönetimindeki FOX TV, dün yaptığı operasyonel yayıncılıkla ekran başındaki izleyicileri çileden çıkarttı.