1 Temmuz TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları 2019 çekilişi canlı yayın 2+1 ve 3+1 isim listesi (TOKİ Tuzla kura çekilişi) 01.07.2019 10:12

TOKİ Tuzla kura sonuçları için yapılan çekilişte öncelikle başvuru numarası ardından isim açıklanacak. TOKİ Tuzla Aydınlı kura numarası TOKİ tarafından oluşturulan geçerli başvuru listesi için verilen numaralardır. Bu numara TOKİ başvurusu yapılırken yatırılan başvuru parası için verilen dekont üzerinde yazmaz. Tuzla Aydınlı TOKİ evleri de bir başka başvuru rekoru kırılan TOKİ projesi olarak dikkat çekti. TOKİ tarafından satışa sunulan 500 adet konut için 103 bin 927 kişi başvuru yaparak büyük bir rekora imza atıldı. İşte 1 Temmuz TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları 2019 çekilişi canlı yayın 2+1 ve 3+1 isim listesi sayfamızda

1 Temmuz TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları 2019 çekilişi canlı yayın 2+1 ve 3+1 isim listesi (TOKİ Tuzla kura sonucu) TOKİ Tuzla kura sonuçları canlı yayınla yapılan kura çekilişi ile belirleniyor. TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında sitemizde yer alacak. Kura çekilişi canlı yayın linkleri ve isim isim sıralı tüm liste haberimizde! Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

TOKİ TUZLA AYDINLI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında sitemizde yer alacak.

TOKİ TUZLA AYDINLI KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ TUZLA AYDINLI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TOKİ Tuzla 500 konut kurasının çekilişleri bugün saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak.

TOKİ TUZLA AYDINLI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NASIL OLACAK?

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

2. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

TOKİ TUZLA AYDINLI OTURMA VE DEVİR İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi Kura Çekilişi İle Adı Çıkanlar Kaç Lira Peşinat Yatıracaklar?

TOKİ Tuzla Aydınlı Konut projesi kapsamında 2+1 alt gelir grubu 250 adet konut ve 3+1 orta gelir grubu 250 adet olmak üzere toplam 500 adet konut satışa sunulmuştu.

2+1 daire fiyatları 199 bin liradan ve 3+1 daire fiyatları ise 349 bin lira olarak açıklanırken en düşük aylık taksit tutarı ise 663 lira olarak belirlendi.

Kura çekilişi ile adı çıkan kişiler 2+1 konutlar için 23 bin 380 lira ve 3+1 konutlar için ise 33 bin 900 lira olmak üzere en düşük peşinat bedeli ile ödeme yapacaklar.

ZİRAAT BANKASI TOKİ BAŞVURUSU

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); ülke genelinde alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları, gerekli hizmet birimlerini ve altyapılarını, modern kentleşmenin tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla tamamlayarak sunmayı amaçlamaktadır.

TOKİ ile yapılan protokol kapsamında Ziraat Bankası olarak müşterilerimize, TOKİ projelerinin başvuru aşamasından tapu teslimine kadar olan bu süreçte; başvuru toplama, konut satış, konut teslim, konut ve DASK sigortası, devir, taksit tahsilâtı, borç kapama ve tapu teslimi işlemlerinde aracılık hizmeti vermekteyiz.

TOKİ'nin Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut / iş yeri satın almak isterseniz TOKİ'ninİnternet sitesinden şartları öğrenmek için tıklayınız.(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut/işyeri satın almak isterseniz, belirtilen şartları taşımanız hâlinde, size en yakın şubemize T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanınızla müracaat etmeniz yeterlidir.

Satın almak istediğiniz konut / iş yerini TOKİ'nin web sitesinden veya proje mahallinden belirleyip en yakın şubemize gelin.

Şubelerimizde işlemleriniz vadesiz hesap üzerinden yapıldığından, hesabınız yoksa vadesiz hesabınız açılır; peşinat bedeli, vergi ve komisyon tutarı; vadesiz hesabınıza yatırılıp gayrimenkul satış işleminiz, çok kısa bir sürede gerçekleştirilir

Vekâletnamemde Neler Yer Almalı?

Vekâletname ile işlem yapmak isterseniz, noter kanalıyla düzenlenecek vekâletnamede aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir:

TOKİ Başkanlığınca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunma,

Konut seçme,

Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama,

Satın almış olduğum konutun peşinatını ödeme ve borçlanma,

Taksitlerini yatırma,

Konutu teslim alma,

Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırma,

Konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalama, Konutu üçüncü kişilere devretmeye.

Konutu Nasıl Teslim Alacağım?

TOKİ'den satın almış olduğunuz gayrimenkulünüzün teslimatı için projenin temerküzü olan şubemizden; Konutun KDV'sini yatırmanız,

KDV faturası, KDV ödeme dekontu ve Gayrimenkul Satış Sözleşmenizin fotokopisi ile şantiyeye gitmeniz gerekmektedir.

Taksitlerimi Nasıl Ödeyeceğim?

Vadesiz hesabınızda bakiyeniz yeterli olduğu sürece taksitleriniz otomatik olarak tahsil edilmektedir. Taksit tutarınızı T.C. kimlik veya hesap numaranızla tüm şubelerimizden öğrenebilir ve yatırabilirsiniz.

TOKİ EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- TC vatandaşı olmak.

- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak

- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak

- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması

- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi

TOKİ nedir?

TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor.