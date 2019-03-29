1 Nisan 2019 Pazartesi günü ilkokul, lise okullar tatil mi? - 31 Mart seçim sonrası okullar tatil oldu mu MEB açıklaması 29.03.2019 11:47

31 Mart Pazar günü tüm Türkiye sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. Oy verme işlemleri ise okullarda yapılmakta. Peki 1 Nisan 2019 Pazartesi günü resmi tatil mi oldu, okullar açık mı, seçimden sonraki gün okullar tatil mi olur Milli Eğitim Bakanlığı resmi açıklaması yapıldı. MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart seçimlerinden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edildi.