1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride aranan Deniz kod adlı terörist yakalandı 24.05.2019 11:47

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse yakalandı." denildi.