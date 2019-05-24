1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride aranan Deniz kod adlı terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse yakalandı." denildi.
1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride aranan Deniz kod adlı terörist yakalandı24.05.2019 11:47
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