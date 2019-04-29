Haberler Web TV 1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı! Ankara'da terör operasyonu

1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı! Ankara'da terör operasyonu

29.04.2019 14:29

Son dakika haberine göre Ankara'da 1 Mayıs'ta eylem hazırlığı yaptıkları tespit edilen DEAŞ terör örgütüne mensuplarına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 17 kişi ile Suriye uyruklu 5 kişi sabah saat 06.30 sularında gözaltına alındı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları