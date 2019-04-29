1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı! Ankara'da terör operasyonu 29.04.2019 14:29

Son dakika haberine göre Ankara'da 1 Mayıs'ta eylem hazırlığı yaptıkları tespit edilen DEAŞ terör örgütüne mensuplarına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 17 kişi ile Suriye uyruklu 5 kişi sabah saat 06.30 sularında gözaltına alındı.