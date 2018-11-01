Müge Anlı canlı yayında Gürsel Selam'ı evlatlık olarak kendilerine verdiğini söyledikleri Perihan Hanım'ın kızı şok açıklamalarda bulundu. Perihan Hanım'ın kızı: "Annem bu kadar organize bir iş yapabilecek yaşta ve sağlıkta değildi o yıllarda. Madem annem sokakta bir dilenciydi, o zaman neden çocuğu başka bir aileden çalıp size getirdiğini düşünmediniz? Neden çocuğu aldınız üstelik adını bile sormadık diyorsunuz..." sözleri ile akıllarda evlatlık verilen aileyle ilgili soru işaretleri bıraktı. Gürsel Selam'ı evlatlık alan aile tüm gerçeği biliyor ve saklıyor mu?
1 Kasım Müge Anlı canlı yayında aile fertleri neden birbirini suçluyor?01 Kasım 2018, Perşembe
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