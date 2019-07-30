1 cm ile felç olmaktan kurtulan 18 yaşındaki genç: İlk başta çekiçle vurdular sandım 30.07.2019 12:35

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaylada maganda kurşunuyla başından vurularak yaralanan 18 yaşındaki Ali Kuleyin o anları anlattı. Kuleyin, "Ben ilk başta çekiçle vurdular sandım. Kafama dokunduğumda kurşun olduğunu hissettim. Hastaneye geldiğimde bilincim yerindeydi. Hiç kimse üzülmesin diye hep şen şakrak hareketler yaptım. " dedi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Karadağ Yaylası'nda önceki gün saat 14.00 sıralarında babası ve amcası ile birlikte yaylada bir evin dış cephe kaplamasını yapan 18 yaşındaki Ali Kuleyin'in başına nerden atıldığı belli olmayan kurşun isabet etti. İlk önce kurşun olduğunu anlamayan genç, elini başına götürdüğünde kan geldiğini anlayınca ailesine haber verdi. Ailesi tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi kaldırılan gence isabet eden yorgun mermi başarılı bir operasyonla saplandığı yerden çıkartıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kuleyin'in başına isabet eden merminin hangi tabancadan çıktığının belirlenmesi için balistik incelenmeye gönderildi.

Yaşadığı o anları anlatan 18 yaşındaki Ali Kuleyin, "Babam ve amcamla birlikte yaylada çalışıyorduk. Kafama bir şey isabet etti. Eğildim elime başıma attığımda kan geldiğini fark ettim. Arabaya binerek hastaneye gittik. Kurşunu çıkardılar şuanda iyiyim. Ben ilk başta çekiçle vurdular sandım. Kafama dokunduğumda kurşun olduğunu hissettim. Hastaneye geldiğimde bilincim yerindeydi. Hiç kimse üzülmesin diye hep şen şakrak hareketler yaptım. Kurşunu çıkardıktan sonra taburcu ettiler" dedi.

BAKAN SOYLU UYARMIŞTI...

Bakan Soylu geçtiğimiz hafta sonu Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Sisdağı Yayla Şenliklerine katılarak vatandaşlardan meskun mahalde, yasak olan yerlerde, düğünlerde, şenliklerde ve festivallerde silah atmamalarını istemişti.



Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, "Evet, silahı seven bir toplumuz doğru ama silahtan daha fazla insanımızı, çocuklarımızı, evlatlarımızı daha çok seviyoruz. Ne olursunuz size yalvarıyorum, biz doğru olanı yapalım, bize öğretileni yapalım. Allah muhafaza bir çocuğumuzun canı, bir çocuğumuzun bir uzvu bizim elde ettiğimiz o nefsimize iyi gelen hiçbir şeyden ama eksik değildir hatta üstündür. Bunları İçişleri Bakanı olarak değil, bu memleketin evladı olarak, ailenizin bir bireyi, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Biz huzuru hak eden bir milletiz. Biz huzuru, zenginliği yakalamalıyız ki şu sizin medeniyetinizi, 200 yıldır sürdürdüğünüz bu geleneği, göreneği sadece buraya değil, bütün dünyaya nakşedelim" ifadelerini kullanmıştı.