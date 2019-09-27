0.49 0.69 araba ve ev alacaklara faiz müjdesi! Güncel taşıt ve konut kredi faiz oranları son durum nedir? 27.09.2019 12:52

Yaşanan ardı ardına gelen faiz indirimleri sonrasında araba ve konut alacaklara büyük bir müjde geldi. 0.49 0.69 faiz oranları ile taşıt kredisi alınabilecek. Bilindiği gibi konut kredileri 1'in altına düşmüştü. Pek çok kişinin uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. Son olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık faizleri oldukça düşürdü. Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. İşte güncel taşıt ve konut kredi faiz oranları son durum nedir?

Bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz açıklamaları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak kamu bankaları tarafından alınan ortak kararın ardından yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranı yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekildi. Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak.Konut ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar şimdi "Taşıt ve konut kredileri ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum... Otomobil kredilerinde en uzun vade 48 aydır. Vade süresince, aldığınız araç banka tarafından ipoteklenir. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda banka yasal olarak aracınıza el koyma hakkına sahiptir.

3 KAMU BANKASINDAN İNDİRİM

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi.

KAMU BANKALARINDAN TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;

İş birliği kapsamında Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri hazırlandı. Böylece firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürüldü.

Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak.

Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor.

Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde açıklandı. Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.

ANLAŞMALI FİRMALAR

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35

Konut kredisi: 0.99

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: 1.35

HALKBANK FAİZ ORANLARI

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI: %0.99

MAAŞ MÜŞTERİLERİNE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1,25

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1.35

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.55

Taşıt kredisi: 1.39

Ev kredisi: 1.17

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 1.15

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.71

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.17

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.36

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.75

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.69

Tüketici kredisi: 1.69

Mortgage kredisi: 1.99

Taşıt kredisi: 1.77

FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.57

Taşıt kredisi: 1.59

TAŞIT KREDİSİ ÖZEL ŞARTLAR

Otomobil kredilerinde en uzun vade 48 aydır. Vade süresince, aldığınız araç banka tarafından ipoteklenir. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda banka yasal olarak aracınıza el koyma hakkına sahiptir. Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. Nihai fatura değeri 50.000 TL ve altında olan araçlar için araç değerinin %70'i kadar kredi verilirken 50.000 TL'nin üstündeki araçlar için 50.000 TL'ye kadar olan kısım için %70, 50.000 TL'yi aşan kısım içinse %50 oranında kredi verilir.

KONUT KREDİSİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor.

Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.