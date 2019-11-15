Müge Anlı'da cinayet şüphesi! 8 aydır kayıp olan Hakan Yıldırımoğlu'na ne oldu? (15 Kasım 2019 Cuma) 15.11.2019 13:01

Ekranların en çok sevilen ve takip edilen programlarından yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 8 aydır kayıp olan Hakan Yıldırımoğlu'na ne oldu? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ankara Altındağ'da kaybolan Hakan Yıldırımoğlu'nu aramak için eşi Fidan Hanım, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Eşinin 8 aydır kayıp olduğunu belirten Fidan Yıldırımoğlu, yaşadıklarını anlattı.Eşiyle aralarında maddi manevi sorunlar olduğunu belirten hanımefendi, son olarak Hakan Yıldırımoğlu'na uzaklaştırma kararı aldırdığını ve o günden bu yana kendisinden bir daha haber alamadığını belirtti. İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuyla ilgili bugün (15 Kasım 2019) yaşanan anlar...