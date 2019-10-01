Müge Anlı'da son dakika Satı Ermiş gelişmesi! 1 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm full kesintisiz izle!

Müge Anlı son bölümde şok gelişme! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ankara Beypazarı'nda yalnız yaşayan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'in başına ne geldiği araştırılıyor! 23 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan Satı Ermiş'in kaybının İnözü'de bulunan ormanlık alandaki şüpheli yangınla nasıl bir bağlantısı var? Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, 1 Ekim Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü full izleyebilirsiniz!
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