TSK'nın gücüne güç katacak! Teslimat gerçekleşti 26 Aralık 2018, Çarşamba

TSK'nın gücüne güç katacak olan yerli ve milli üretim kamikaze drone 'kargu' envantere girdi. İlk olarak Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan ve başarılı sonuçlar alınan kamikaze drone kargudan 40 adet daha TSK'ya teslim edildi. Kendini imha etme özelliğine de sahip olan kamikaze drone kargunun özelliklerini A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.

İnsansız hava araçları teknolojisinde yerli üretimlerle dikkatleri üzerine çeken Türkiye, silahlı kuvvetler, jandarma ve Emniyet'in ihtiyaçları doğrultusunda üretimlerini sürdürüyor.

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 40 adet Kargu vurucu İHA'nın güvenlik güçlerinin envanterine girdiğini duyurdu.