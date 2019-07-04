Haberler Web TV Son dakika transfer haberleri... Vedat Muriç'ten flaş transfer açıklaması

Son dakika transfer haberleri... Vedat Muriç'ten flaş transfer açıklaması

04.07.2019 23:58

Son dakika transfer haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Çaykur Rizespor'un Kosovalı yıldızı Vedat Muriç, sözleşme süresinin bitimine kadar takımında kalacağını açıkladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Fragman Videoları