Son dakika transfer haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Çaykur Rizespor'un Kosovalı yıldızı Vedat Muriç, sözleşme süresinin bitimine kadar takımında kalacağını açıkladı.
Son dakika transfer haberleri... Vedat Muriç'ten flaş transfer açıklaması04.07.2019 23:58
- Son dakika transfer haberleri... Vedat Muriç'ten flaş transfer açıklaması
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