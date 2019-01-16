Sen Anlat Karadeniz'in yayınlanacağı tarih belli oldu! Sen Anlat Karadeniz 23 Ocak'ta izleyici ile buluşacak 16 Ocak 2019, Çarşamba

Atv'nin izleyicisini ekranlara kilitleyen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz 23 Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek.

