Yol Durumu

Sen Anlat Karadeniz yakında atv'de!

23 Aralık 2017, Cumartesi
Bu hikaye şiddete boyun eğmeyen bir kadının hikayesi... Bu hikaye şerefsizliği görmezden gelmeyi reddeden Karadenizli bir adamın hikayesi...
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