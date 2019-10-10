Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni bölümde yaşanacaklar 10.10.2019 16:58

Dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster? son olarak, genç yarışmacı Arda Ayten'e 1 milyon kazandırmıştı. 1 milyonluk soruyu açtıran Arda Ayten, yarışma tarihinde ilk soruyu açtıran ve yanıtlayan yarışmacı oldu. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğuyla Kim Milyoner Olmak İster 12 Ekim Cumartesi akşamı 20.00’de atv’de…

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni sezona flaş bir başlangıç yapmıştı. 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibini bulmasının ardından yarışma, tüm hızıyla Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle devam ediyor.

Atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında.

Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezon ilk bölümünde Arda Ayten, 1 milyonluk soruyu açtırmış ve doğru yanıtlayarak ödülün sahibi olmuştu.