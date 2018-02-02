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Diriliş Ertuğrul'da 104. bölüme damga vuran sahne!

01 Şubat 2018, Perşembe
TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'e suikast sahnesi geceye damga vurdu. Ertuğrul Bey'in kendisini öldürmek için hazırlık yapan suikastçilerle mücadelesi ve Ertuğrul Bey'in af dileyen suikastçiye " Zalime merhamet mazluma zulümdür" diyerek tek kılıç darbesiyle öldürdüğü anlar sosyal medyada da kullanıcılar arasında konuşuldu.
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