Diriliş Ertuğrul 97. Bölüm ikinci fragman

TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul'un 97. bölüm fragmanı yayınlandı. Gelecek bölüm fragmanını izleyenler yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor. Ertuğrul Bey, Alpleri ile birlikte Karacahisar Kalesinin fetih hazırlıklarını yapmaya başlıyor. Tekfur Ares'in kalesine giderek tuzak kuran Ertuğrul, kaleyi ele geçirebilecek mi? Diriliş Ertuğrul 97. bölüm fragmanını bu başlık altından izleyebilirsiniz.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 97. BÖLÜM FRAGMANI
Obaya dönen Ertuğrul, Hanlı Pazar'a gidip satışı durdurmuş ve Dündar'ın aldığı göç kararını da bozarak Kayıları gene eski düzenine kavuşturmuştu. Sultan'ın fermanıyla uç beyliği alametlerini Oğuz beylerinin önünde Emir Saadeddin'in elinden almıştı. İlk iş olarak satışı bozduğu esnada kendisine kılıç çeken ve iki Çavdar alpının ölümüne sebep olan Bahadır Bey'in oğlu Sancar'ı sürgün etmişti. Sultan tarafından tam yetki verilen Ertuğrul'un bundan sonraki hamleleri ne olacak? Kendisine tuzak kuranın Ares olduğunu Ares'e söyleyecek mi? Karacahisar Kalesi'ni fethedebilecek mi? Sultan tarafından Konya'ya çağırılan Emir Saadeddin'in bundan sonraki planı ne olacak? Tekfur Ares ile ittifakı devam edecek mi? Bahadır Bey'e karşı tavrı ne olacak? Ertuğrul'un Karacahisar Kalesi'ni fethetmesini engellemeye çalışacak mı? Ares, Ertuğrul'dan tuzak meselesini öğrenebilecek mi? Ertuğrul'a dostluk elini mi uzatacak yoksa savaş hazırlıklarına devam edip taarruza mı geçecek? Tehlikeli savaşçı Titan'a ne görevler verecek? Aslıhan, amcası Bahadır Bey ile olan beylik çekişmesinde onu yenebilecek mi? Bahadır Bey, Ertuğrul'un gelişinden ve oğlunun sürgün edilişinden sonra ne yapacak? Dündar'ın sürgün edilip ona destek veren beylerin beylikten azledilmesinden sonra Kayı obasında yeni düzen nasıl olacak? Yeniden Ertuğrul'un gölgesine giren Kayıları bundan sonra neler bekliyor?
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