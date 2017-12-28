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101. bölüm fragmanı yayınlandı hemen izle!

28 Aralık 2017, Perşembe
Herkesin heyecanla beklediği 101. bölümde neler olacak? Ertuğrul Gazi ve Turgut Alp omuz omuza mücadeleye nasıl devam edecek? TRT'de yeni bölümü heyecanla beklenen dizisi 101. bölüm fragmanı yayınlandı.
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