Türkiye'deki en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olan Çiftlik Bank, beyazperdeye aktarılıyor. Çiftlik Bank Tosun Firarda ismiyle vizyona girecek olan filmin fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Çiftlik Bank Tosun Firarda fragmanı23 Ağustos 2018, Perşembe
- Çiftlik Bank Tosun Firarda filmi fragmanı
- Çiftlik Bank Tosun Firarda fragmanı
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