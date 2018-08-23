Çiftlik Bank Tosun Firarda fragmanı 23 Ağustos 2018, Perşembe

Türkiye'deki en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olan Çiftlik Bank, beyazperdeye aktarılıyor. Çiftlik Bank Tosun Firarda ismiyle vizyona girecek olan filmin fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu.