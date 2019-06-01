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Yusuf İslam Ramazanı çocuklar için anlattı! İşte "Ramadan Moon" şarkısının yeni versiyonu | Video izle

01.06.2019 04:41

Müslüman olduktan sonra hayatı değişen dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Cat Stevens yani Yusuf İslam, Ramazan ayını çok etkili şekilde anlatan bir şarkıya imza attı. Yusuf İslam "Ramadan Moon "şarkısının yeni animasyonlu versiyonunu yayınladı. Türk yönetmenler ve animatörler tarafından hazırlanan animasyon tüm dünyada büyük ilgi gördü. Çocuklar için animasyon serisinin ilki olan Ramadan Moon, Yusuf İslam'ın eğitici içeriklerinin yer aldığı resmi YouTube sayfası olan Mountain of Light kanalında yayınlandı.


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