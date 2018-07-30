Yunanistan'daki yangında şoke eden görüntü! İlk kez ortaya çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da meydana gelen ve 88 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangın felaketi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte yangın esnasında halkın yaşadığı korku ve paniği gösteren o anlar...
Yunanistan'daki yangında şoke eden görüntü! İlk kez ortaya çıktı29 Temmuz 2018, Pazar
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