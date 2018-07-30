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  • Yunanistan'daki yangında şoke eden görüntü! İlk kez ortaya çıktı

Yunanistan'daki yangında şoke eden görüntü! İlk kez ortaya çıktı

29 Temmuz 2018, Pazar

Yunanistan'ın başkenti Atina'da meydana gelen ve 88 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangın felaketi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte yangın esnasında halkın yaşadığı korku ve paniği gösteren o anlar...

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