Haberler Web TV Yunanistan'da OHAL ilan edildi

Yunanistan'da OHAL ilan edildi

11.07.2019 13:56

Kuvvetli fırtına ve sağanak yağış Yunanistan'ı etkisi altına aldı. Ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, plajlar yerle bir oldu. Otellerde maddi hasar oluştu. Yunanistan'ın kuzeyindeki Halkidiki bölgesinde fırtına adeta taş üstünde taş bırakmadı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.


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