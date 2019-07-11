Kuvvetli fırtına ve sağanak yağış Yunanistan'ı etkisi altına aldı. Ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, plajlar yerle bir oldu. Otellerde maddi hasar oluştu. Yunanistan'ın kuzeyindeki Halkidiki bölgesinde fırtına adeta taş üstünde taş bırakmadı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Yunanistan'da OHAL ilan edildi11.07.2019 13:56
- Yunanistan'da OHAL ilan edildi
- Yusuf İslam Ramazanı çocuklar için anlattı! İşte "Ramadan Moon" şarkısının yeni versiyonu | Video izle
- Romanya'da Türk balıkçı teknesine ateş açıldı! Yaralılar var
- Pakistan'da patlama! ölü ve yaralılar var
- Paris'te 1 Mayıs gösterilerinde olay çıktı
- Sudan'daki darbede ABD izi! ABD'li heyet darbecilerle birlikte
- Sudan'da darbe girişimi! Sudan'da neler oluyor?
- Sudan'da darbe girişimi! Ordu devlet televizyonu binasını kuşattı!
- Danimarkalı lider Kur’an-ı Kerim yaktı
- Terrifying footage of the terrorist attack on the mosque in New Zealand (+18)
- Avrupa Birliği'nde Maduro ayrılığı
- Son dakika... Kerç Boğazı'nda içinde Türklerin de bulunduğu iki gemi alev aldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.