Yemen'den Riyad'a fırlatılan füzenin videosu

Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenledi. Füzenin ateşlenmesine ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
Yemen'den Riyad'a fırlatılan füzenin videosu19 Aralık 2017, Salı
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