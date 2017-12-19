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Yemen'den Riyad'a fırlatılan füzenin videosu

19 Aralık 2017, Salı

Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenledi. Füzenin ateşlenmesine ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

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