Yol Durumu

Uzayda pizza partisi

05 Aralık 2017, Salı
Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotlar,kendi pizzalarını yaptı.
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