Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu! İşte Ukrayna askerlerinin düzenlediği operasyonun görüntüleri

Ukrayna ile Rusya arasındaki Kerç Boğazı gerilime sahne oldu. Ukrayna, Kerç Boğazı'nda "savaş gemilerinin geçişini engellediği" gerekçesiyle bir Rus tankerini alıkoydu.İşte Ukrayna askerlerinin Rus tankerine düzenlediği operasyonun görüntüleri...
Görüntülerde, Ukrayna askerlerinin rus tankerine bir feribotla yanaştığı görüldü. Ardından Rus tankerine çıkan Ukrayna askerlerinin, Rus mürettebatla konuşmalarına yer verildi.
Rus tankerinin daha sonra Ukrayna askerleri nezaretinde Ukrayna'ya ait limana çekildiği görüldü.
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