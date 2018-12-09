Trump'tan Fransa'daki protestolar hakkında açıklama

ABD Başkanı Donald Turmp Fransa genelinde Sarı Yelekliler tarafından düzenlenen protestolar hakkında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, 'Trump'ı istiyoruz diyorlar, Fransa'yı seviyorum' dedi.
Trump'tan Fransa'daki protestolar hakkında açıklama09 Aralık 2018, Pazar
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