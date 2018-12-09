Haberler Web TV Trump'tan Fransa'daki protestolar hakkında açıklama

Trump'tan Fransa'daki protestolar hakkında açıklama

09 Aralık 2018, Pazar

ABD Başkanı Donald Turmp Fransa genelinde Sarı Yelekliler tarafından düzenlenen protestolar hakkında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, 'Trump'ı istiyoruz diyorlar, Fransa'yı seviyorum' dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dünya Videoları