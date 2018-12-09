Trump'tan Fransa'daki protestolar hakkında açıklama 09 Aralık 2018, Pazar

ABD Başkanı Donald Turmp Fransa genelinde Sarı Yelekliler tarafından düzenlenen protestolar hakkında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, 'Trump'ı istiyoruz diyorlar, Fransa'yı seviyorum' dedi.