Tek kelime ile vahşet! Hasta ruhlu kadın 3 yaşındaki çocuğun yüzünü bıçakladı 31.08.2019 10:29

Gürcistan'ın Tiflis şehrinde sokak ortasında yürüyen bir kadın, kaldırımdan geçen bir ailenin çocuklarına saldırdı. Önce ailenin büyük çocuğuna saldıran hasta ruhlu kadın, daha sonra küçük kızın suratını bıçakladı.

Gürcistan'da 2 gün önce kan donduran bir olay yaşandı. Annesinin elinden tutarak kaldırımda yürüyen 3 yaşındaki erkek çocuğu, hasta ruhlu bir kadının bıçaklı saldırısına uğradı. Kadın el çantasından çıkardığı bıçağı küçük çocuğun yüzüne saplarken, talihsiz çocuğun anne ve babası ise ilk anda ne olduğunu anlamadı.

Olayın ardından çocuğun babası kadına müdahale etmeye çalışırken, cani kadın bu kez de diğer çocuğa karşı saldırıya geçti. Küçük kızın yüzüne bıçağı sallayan kadın, ardından olay yerinden kaçtı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kadının bıçaklı saldırısına uğrayan çocukların yanak ve burunlarında kesikler bulunduğu bildirildi. Hayati tehlikesi bulunmayan çocuklar, hastanede tedavi altına alındı.

Dehşet anlarını anlatan aile, kadını daha önce hiç görmediklerini açıkladı.

YAKALANDI

Olay sonrası harekete geçen Gürcistan polisi, saldırgan kadını başkentte bulunan Pekin Caddesi üzerinde bir eczanede yakaladı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen kadının 7 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı açıklandı.​