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Sudan'daki darbede ABD izi! ABD'li heyet darbecilerle birlikte

11.04.2019 11:57

Sudan'da yaşanan darbe girişiminin arkasından ABD'li isimler çıktı. Geçtiğimiz haftalarda bölgeye ziyarette bulunan ABD'li heyetin darbe destekçisi kişilerle bir araya geldiği ve görüşmeler yaptığı öğrenildi.


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