Sudan'daki darbede ABD izi! ABD'li heyet darbecilerle birlikte 11.04.2019 11:57

Sudan'da yaşanan darbe girişiminin arkasından ABD'li isimler çıktı. Geçtiğimiz haftalarda bölgeye ziyarette bulunan ABD'li heyetin darbe destekçisi kişilerle bir araya geldiği ve görüşmeler yaptığı öğrenildi.