Son dakika... Trump Twitter'dan duyurdu! DEAŞ'ta Bağdadi'nin yerini alacak isim öldürüldü 29.10.2019 17:17

Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı ismin ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı Twitter mesajıyla terör örgütü DAEŞ'in bir diğer üst düzey isminin daha öldürüldüğünü açıkladı.

Trump, "Ebubekir el Bağdadi'nin yerini alacak bir numaralı isim ABD birlikleri tarafından ortadan kaldırıldı. Şimdi o da öldü" dedi.

Washington, DEAŞ Sözcüvideo

sü Ebu Hasan el-Muhacir'in Suriye'nin Cerablus kenti yakınlarında önceki gün gerçekleştirilen bir operasyonla öldürüldüğünü dün gece yarısı duyurmuştu.





El Muhacir, DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin halefi olarak gösteriliyordu.

Kanadalı gazeteci Graeme Wood'un 2016 yılında "Yabancıların Yolu: IŞİD'le Rastlaşma" isimli kitabı yayımlandıktan sonra yazar mart 2017'de The Atlantic dergisi için "The American Climbing the Ranks of ISIS" isimli bir makale aldı.

Wood'un verdiği bilgilere göre, Ebu Hasan El-Muhacir kod adıyla bilinen kişinin asıl adı John Georgelas. Kökleri Girit Adası'na uzanan Georgelas, Hıristiyan olarak büyüdü ve bir dönem Rum Ortodoks Kilisesine bağlandı. Ancak lisede kötü bir öğrenciydi ve uyuşturucu müptelası oldu.

2001'de, 11 Eylül saldırılarından kısa bir süre sonra Georgelas, bir camide İslam dinini seçerek Yahya adını aldı. Birkaç ay içinde Arapça öğrenmek için Şam'a giden El-Muhacir, tasavvufa ilgi gösterirken radikal öğretilere merak saldı. İki yıl sonra İngiltere'den Tania isimli bir kadınla evlendi. 2004 yılında eşiyle ABD'ye döndü.

Burada bilgisayar korsanlığından 3 yıl hüküm giyen El-Muhacir, 2011'de ailesiyle Mısır'a gitti ve burada 3 yıl yaşadı. Kendisine popülarite sağlayan bir çevre edindi. Mısır'da 2013 temmuzundaki askeri darbe üzerine buradan ayrıldı. Terör örgütü DEAŞ'a sempati gösteren yazılar yazdı. 2015 yılında DEAŞ'ın sözde başkenti Hakka iline gidip örgütün elebaşlarının gözüne girdi. DEAŞ'ın İngilizce propagandalarının sorumluğu kendisine verildi.

El-Muhacir, örgütün vahşi yöntemlerini ve tekfirci düşünceyi katı şekilde savunan yazılar yazıp yoğun bir propaganda kampanyası yürüttü.

Selefi Adnani öldürülünce, örgüt 2016 yılı sonunda "sözcülük" görevine Muhacir'in geldiğini duyurdu. Terörist elebaşlarından Muhacir, yaklaşık 3 yıldır söz konusu görevi yürütüyordu.