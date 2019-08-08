Son dakika: Şanlıurfa'da canlı bomba paniği

Şanlıurfa'da üzerinde canlı bomba düzeneği olan 1 şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bölge güvenlik amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.
Şanlıurfa kent merkezindeki Haşimiye Meydanında üzerinde canlı bomba düzeneği olan 1 şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı Olay yerine bomba imha uzmanları sevkedilirken, bölge güvenlik amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.