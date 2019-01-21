Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Kırım Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı. Gemideki 31 kişilik mürettebatın içinde Türkler de var. İşte ilk görüntüler...
Son dakika... Kerç Boğazı'nda içinde Türklerin de bulunduğu iki gemi alev aldı21 Ocak 2019, Pazartesi
- Son dakika... Kerç Boğazı'nda içinde Türklerin de bulunduğu iki gemi alev aldı
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