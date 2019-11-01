Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İki mutabakatla istediğimizi aldık 01.11.2019 16:53

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamasında "Hem Münbiç'ten hem Tel Rıfat'tan YPG/PKK terör örgütleri çıkartılacak. Yani biz en az hasarla iki mutabakatla istediğimizi aldık. Sahada ve masada güçlü olabilirseniz bunları yapabilirsiniz. Harekatı yapmasaydık bunlar olmazdı." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılış Töreni kapsamındaki "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" konulu "İlk Ders"e katıldı.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında Rusya ve ABD ile varılan anlaşma hakkında, "Biz en az hasarla iki mutabakatla istediğimizi aldık. Harekatı yapmasaydık masada da güçlü olmazdık. Biz her zaman diplomasiden yana ve çözümden yanayız. Biz her zaman sözümüzü tutarız ve muhataplarımızdan da sözlerini tutmasını isteriz. Kalıcı bir barışı Suriye'de Türkiye olarak istiyoruz " dedi.