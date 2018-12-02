Sarı Yeleklilere Mehter Marşı ile destek verdiler

Yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84'ü "Sarı Yeleklileri" destekliyor. Her geçen gün eylemcilere destek artarken, Fransa'da yaşayan bir grup Türk de protesto gösterisine katıldı. Eylemcilerin arasında bir kamyon ile giden Türkler, Mehter Marşı çalarak destek verdi. O görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Sarı Yeleklilere Mehter Marşı ile destek verdiler02 Aralık 2018, Pazar
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