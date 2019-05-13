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Pakistan'da patlama! ölü ve yaralılar var

13.05.2019 22:58

Pakistan’da bir markette patlama meydana geldi. Patlamada, 1 polis hayatını kaybederken; 10 kişi ise yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.


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