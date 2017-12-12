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'ta patlama

11 Aralık 2017, Pazartesi
Polis Departmanı Manhattan’da otobüs terminalinde patlama meydana geldiğini açıkladı. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Ragıp Soylu ABD'den aktardı.
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