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New York Times'tan 'Kaşıkçı cinayeti' videosu

17 Kasım 2018, Cumartesi

Amerikan New York Times gazetesince, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin kronolojisinin aktarıldığı bir video yayınlandı.


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