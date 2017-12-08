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Malezya için ayakta!

08 Aralık 2017, Cuma
ABD Başkanı 'ın 'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasından sonra dünya Müslümanları protesto gösterileri düzenleyerek tepkilerini göstermeye başladılar. Malezya'da da Müslümanlar protesto gösterisi düzenleyerek Kudüs'ün Müslümanlar için vazgeçilmez olduğunu bütün dünyaya böyle haykırdılar.
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