Suudi Arabistan, Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına yönelik çağrı yaparken İsrail'in de Lübnan'a yönelik saldırı hazırlandığında olduğu iddia edildi. İsrail tüm büyükelçiliklerini harekete geçirdi ve ülke tarihinin en büyük hava tatbikatını gerçekleştirdi. Lübnan'da yaşayan Batılı ülkelerin vatandaşları ülkeyi terk etti. Bütün sinyaller bir operasyonun düzenleneceği yönünde. İsrail'in Lübnan'ın yüzde 65'ine girileceği ve Hizbullah'a ait bölgelerin ele geçirecek bir harekat düzenleyeceği öne sürülüyor. Diğer yandan İsrail Lübnan'a saldırırken Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da Katar'ı istikrarsızlaştıracak adımlar atacak. Lübnan'da Başbakan Saad el Hariri görevinden sürpriz bir şekilde istifa etmişti. Hariri 'ilginç' bir şekilde istifa sonrası Suudi Arabistan'a ve BAE'ye gitmişti. Hariri halen Suudi Arabistan'da kalıyor.
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