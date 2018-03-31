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İsrail askerleri namaz kılanları böyle vurdu!

31 Mart 2018, Cumartesi

Gazze'de dün yapılan 'Filistin Toprak Günü" sırasında Gazzelilere saldıran işgalci İsrail askerleri namaz kılanlara da keskin nişancılar ile atış yaptı. Son yılların en büyük gösterisinin yaşandığı Gazze'de 15 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

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