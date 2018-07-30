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İngiltere ve ABD arasında DEAŞ'lı terörist krizi

29 Temmuz 2018, Pazar

Tarihi müttefikler İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasında DEAŞ'lılar nedeniyle kriz yaşanıyor. Krizin İngiltere’nin, Suriye’de ele geçirilen iki DEAŞ'lı teröristi ABD’ye vermeyi reddetmesi üzerine çıktığı bildirildi. İşte haberin ayrıntıları…

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