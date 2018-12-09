Fransa'da başlayan 'Sarı Yelekliler'in protestolarında her gün yüzlerce gözaltı, yaralanma haberleri dünya basınının gündemine oturuyor. Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız 'Gezi' olaylarında yaşanan senaryoların benzerinin Fransa'da da yaşandığını görüyoruz. Bunlardan birisi de 'Piyano Çalan Adam' sembolü...
Gezi'deki 'piyanocu' şimdi Fransa'da! Tezgah aynı...09 Aralık 2018, Pazar
- Gezi'deki 'piyanocu' şimdi Fransa'da! Tezgah aynı...
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