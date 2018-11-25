Haberler Web TV Fransız polisinden A Haber muhabirine saldırı

Fransız polisinden A Haber muhabirine saldırı

24 Kasım 2018, Cumartesi

Fransız polisi başkent Paris'teki olayları haber yapmak için olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Gizem Adal'a gaz bombası ile saldırdı. Adal, 'Basın mensubu olduğumuzu söylememize rağmen Fransız polisi bunu umursamadı ve beni yaraladı' dedi. Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden Avrupa bu olay ile bir kez daha iki yüzlülüğünü ortaya koymuş oldu. İşte saldırı anına ait görüntüler...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dünya Videoları