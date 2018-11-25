Fransız polisinden A Haber muhabirine saldırı 24 Kasım 2018, Cumartesi

Fransız polisi başkent Paris'teki olayları haber yapmak için olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Gizem Adal'a gaz bombası ile saldırdı. Adal, 'Basın mensubu olduğumuzu söylememize rağmen Fransız polisi bunu umursamadı ve beni yaraladı' dedi. Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden Avrupa bu olay ile bir kez daha iki yüzlülüğünü ortaya koymuş oldu. İşte saldırı anına ait görüntüler...