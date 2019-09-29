Eski belediye başkanının evinden çıkanlar şoke etti! Tam 13.5 ton altın... 29.09.2019 11:15

Çin polisi, Danzhou Eski Belediye Başkanı Zhang Qi'nin evine gerçekleştirilen operasyonda evin bodrum katına gizlenmiş 13.5 ton para ve altın buldu. Operasyonda yakalanan tüm mallar kamyonlara yüklenerek götürüldü. Eski başkanın idamla cezalandırılabileceği belirtiliyor.

Çin Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, gerçekleştirilen operasyonla 13.5 ton para ve altın bulunan evin görüntülerini paylaştı. Gözaltına alınan belediye başkanının hüküm giyebileceği belirtiliyor.

Evin bodrum katında bulunan altınlar dışında eski valinin yüklü miktarda nakdi olduğu da ortaya çıktı. Evden çıkan altının değeri ise 268 milyar yuan, yani neredeyse 38 milyar dolar.

Binlerce metrekarelik gayrimenkulü olan Zhang Qi'nin evinden çıkanlar bununla da kalmadı. Ciddi miktarda değerli sanat eseri polis tarafından alındı. Operasyonda yakalanan tüm mallar kamyonlara yüklenerek götürüldü.

57 yaşında olan Başkan Zhang Qi ile birlikte bazı resmi görevliler de gözaltına alındı. Operasyon Çin'in yolsuzlukla mücadele komitesi tarafından yapıldı.

Eski başkanın idamla cezalandırılabileceği belirtiliyor.