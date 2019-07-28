Ermenistan basınından skandal haber! Türkiye'yi hedef aldılar 28.07.2019 17:34

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinden rahatsız olanlar bir kez daha sahneye çıktı. Ermeni basınında Türkiye’yi hedef alan skandal bir haber yayımlandı. Türkiye için "savaş çığırtkanı" ve "istikrar bozan" ifadelerini kullanan 'Armenian Weekly' isimli Ermenistan yayın organı, Kıbrıs'taki Türk varlığını hiçe sayarak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervlerini "sömürmeye" çalıştığını öne sürdü. Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmak istemesinden rahatsız olan Ermeni basını "Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiği" iftirasında bulundu.

Doğu Akdeniz'de doğalgaz varlığının 10 yıl kadar önce fark edilmesinin ardından; Lübnan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail'in doğalgaz arama çalışmalarının başladığını aktaran Armenian Weekly isimli Ermenistan yayın organı, Kıbrıs'taki Türk varlığını hiçe sayarak, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinin ise illegal olduğunu söyledi.

GAZETEDEN ART ARDA İFTİRALAR: İŞGALCİ, İSTİKRAR BOZAN, SAVAŞ ÇIĞIRTKANI...

Ermeni gazetesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramasını problem olarak nitelendirirken, Türkiye'nin Kıbrıs'ı "işgal" ettiğini savunacak kadar ileri gitti. Ermeni yayın kuruluşu, Türkiye'yi "istikrar bozan" ve "savaş çığırtkanı" taraf ilan etti.

Gazete, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz doğalgazının meşru sahibi olduğunu söyleyerek, Kıbrıs'taki Türk varlığını hiçe saydı.