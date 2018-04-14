Dünya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çekilen görüntülerini konuşuyor. Görüntülerde Rus ve ABD temsilcilerin samimi sohbeti dikkatlerden kaçmadı. İşte o görüntüler.
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Rus ve ABD temsilcileri...13 Nisan 2018, Cuma
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