Yol Durumu

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Rus ve ABD temsilcileri...

13 Nisan 2018, Cuma

Dünya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çekilen görüntülerini konuşuyor. Görüntülerde Rus ve ABD temsilcilerin samimi sohbeti dikkatlerden kaçmadı. İşte o görüntüler.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dünya Videoları