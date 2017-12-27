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Avusturya'nın yeni Eğitim Bakanına 'başörtüsü' tepkisi

26 Aralık 2017, Salı
Avusturya'nın aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yeni Eğitim Bakanı Heinz Fassmann'ın "Öğretmenler başörtü takmamalıdır" sözlerine ülkede yaşan Müslümanlar tepki gösterdi.
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