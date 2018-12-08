Haberler Web TV Avrupa'nın beslediği teröristler Fransa'ya savaş açtı

Avrupa'nın beslediği teröristler Fransa'ya savaş açtı

08 Aralık 2018, Cumartesi

Avrupa, Türkiye'nin yıllarca yaptığı uyarıyı dinlemedi, kendi kazdığı kuyuya düştü! Yıllrdır silah ve siyasal destek verip Türkiye'nin üzerine saldırttıkları, asker polisimizi şehit eden PKK, TKP/ML TİKKO, Fransa’daki eylemlere destek verdiklerini ve göstericilerin yanında olduklarını duyurdu. İşte Avrupa'nın beslediği teröristlerin Fransa'ya savaş ilanı...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dünya Videoları