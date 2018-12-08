Avrupa'nın beslediği teröristler Fransa'ya savaş açtı

Avrupa, Türkiye'nin yıllarca yaptığı uyarıyı dinlemedi, kendi kazdığı kuyuya düştü! Yıllrdır silah ve siyasal destek verip Türkiye'nin üzerine saldırttıkları, asker polisimizi şehit eden PKK, TKP/ML TİKKO, Fransa’daki eylemlere destek verdiklerini ve göstericilerin yanında olduklarını duyurdu. İşte Avrupa'nın beslediği teröristlerin Fransa'ya savaş ilanı...
Avrupa'nın beslediği teröristler Fransa'ya savaş açtı08 Aralık 2018, Cumartesi
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