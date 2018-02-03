Alman vekiller PKK paçavrası taktı! Skandal Afrin açıklaması yaptı

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ulan şu batının dostluğu ne sahteymiş bee ,ne aşşağılık yaratıklarmış ,reziller yazıklar olsun
Aha, buraya yaziyorum: 40 senedir Almanya'da yasiyorum bunlari iyi bilirim... Bize en büyük düsmanlik eden, kin güden ülke Almanyadir...
O PAÇAVRA SAHİPLERİYLE YATAĞINIZIDA PAYLAŞIN OLSUN BİTSİN.
zavalli naziler dustukleri duruma bak,.!
KUDURACAKSINIZ..KİM TAKAR NE DEDİĞİNİZ..ANCAK HAVLARSINIZ
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