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Alman vekiller PKK paçavrası taktı! Skandal Afrin açıklaması yaptı

02 Şubat 2018, Cuma
Alman Federal Meclisi, skandal görüntülere sahne oldu. Alman Meclisi'nde Afrin harekatı oturumu yapıldı. Ancak bir grup terör örgütü yandaşı milletvekili PKK paçavralarıyla oturuma katıldı ve teröristlere destek açıklamaları yaptı!
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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eren,, eren,,

ulan şu batının dostluğu ne sahteymiş bee ,ne aşşağılık yaratıklarmış ,reziller yazıklar olsun

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evet0
hayır0
cevapla 03.02.2018 01:19
abdullah abdullah

Aha, buraya yaziyorum: 40 senedir Almanya'da yasiyorum bunlari iyi bilirim... Bize en büyük düsmanlik eden, kin güden ülke Almanyadir...

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evet10
hayır0
cevapla 02.02.2018 16:22
TC TC

O PAÇAVRA SAHİPLERİYLE YATAĞINIZIDA PAYLAŞIN OLSUN BİTSİN.

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evet8
hayır0
cevapla 02.02.2018 14:58
vtnds vtnds

zavalli naziler dustukleri duruma bak,.!

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evet7
hayır0
cevapla 02.02.2018 14:48
EGEMEN EGEMEN

KUDURACAKSINIZ..KİM TAKAR NE DEDİĞİNİZ..ANCAK HAVLARSINIZ

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evet8
hayır0
cevapla 02.02.2018 13:29
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